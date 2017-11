Goede start AVA-jeugd bij eerste regiocross

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 4 november was de eerste regiocross van het winterseizoen. Deze werd gehouden bij AKU in Uithoorn. Atletiekvereniging Aalsmeer was met een flinke groep pupillen en junioren aanwezig en er werd weer goed gepresteerd.

Podiumplaatsen waren er voor Finn Rademaker, die eerste werd bij de D2-junioren, Colin Alewijnse, die derde werd bij de D1-junioren, Hugo van Willegen, die derde werd bij de B-pupillen en Thomas van Willegen, die derde werd bij de A2-pupillen.

Verder waren er ook veel nieuwe leden waarvoor dit de eerste cross-wedstrijd was. Best spannend dus. Het weer was het grootste deel van de dag prima, wat mede zorgde voor een uitstekende sfeer. Assistent-trainers Micky Bek, Sietske de Bruin en Lotte Zethof hebben goed geholpen met de warming up van de pupillen en zorgden ervoor dat zij op tijd bij de start aanwezig waren.

De volgende cross is op 16 december in recreatiegebied Het Twiske. Atletiekvereniging Aalsmeer verwacht dan met nog een grotere groep pupillen en junioren aanwezig te zijn.

Foto: Eerste regiocross mini: Ook de allerkleinste pupillen van AVA deden dapper mee.