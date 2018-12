Goede doelen acties op Westplas Mavo

Aalsmeer – Afgelopen weken hebben de leerlingen van Wellantcollege Westplas Mavo niet stil gezeten. Tijdens de uren tekenles hebben leerlingen een kersttekening gemaakt. Middels een webshop konden deze tekeningen vervolgens op een mok of placemat bedrukt laten worden en kon er gekozen worden voor een setje kerstkaarten of een sporttas. Alles bij elkaar leverde dit ruim 1000 euro op. Dit bedrag is bestemd voor Edukans: een stichting die zich inzet in verschillende ontwikkelingslanden voor kinderen die niet naar school kunnen. Komend voorjaar gaan twee leerlingen met een docent zelf naar Malawi om daar hun steentje bij te dragen.

De leerlingen van klas 2 hebben vrijdag een benefietavond georganiseerd voor Dance4Life. Deze stichting heeft als doel jongeren gezonde seksuele keuzes te laten maken, waardoor hiv infecties, ongewenste zwangerschappen en seksueel geweld onder jongeren terug gedrongen worden. Op deze benefietavond werden producten en diensten verkocht. Deze producten werden zelf gemaakt of door bedrijven in de regio gesponsord. De leerlingen van de Projectklas hebben voor dit goede doel onder andere een spelletjesmiddag bij Ons Tweede Thuis georganiseerd en een heuse ‘WorkOut of the Day’ bij een bedrijf in regio gehouden. Al met al werd er voor Dance4Life zo’n 900 euro opgehaald.

Wintermarkt

Benieuwd hoe de school dit allemaal organiseert? Op woensdag 12 december kan eenieder zelf een kijkje komen nemen. Tussen 16.00 en 18.00 uur organiseert de Businessklas de jaarlijkse wintermarkt. Belangstellenden zijn van harte welkom in de Westplas Mavo aan de Mensinglaan 40.