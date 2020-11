Sinterklaas toch in Aalsmeer dit jaar!

Aalsmeer – Het was een tijd lang, heel spannend… de berichten uit Spanje wisselden elkaar in rap tempo af; zou Sinterklaas in deze toch wel bijzondere tijd, nou wel of niet naar Aalsmeer komen dit jaar? Gelukkig is vandaag het verlossende antwoord ontvangen: Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar in Aalsmeer! Sterker nog, Sinterklaas is in alle anonimiteit al in ons mooie dorp aangekomen en verblijft momenteel in het Raadhuis…

Hoe zit dat dan precies?

Burgemeester Oude Kotte werd één deze dager ’s avonds laat gebeld door Sint Nicolaas zelf. Vanwege behoorlijk wat wind mee en de nodige rust op het water, was de stoomboot al in de buurt van Aalsmeer. Gastvrijheid is Aalsmeerders niet vreemd en dus aarzelde de burgemeester geen moment en bood de Goedheiligman het Raadhuis aan als tijdelijk verblijf. “Toen Sinterklaas mij belde ben ik gelijk naar de kade gegaan om hem en zijn roetveeg Pieten te verwelkomen. Ik ben zo ontzettend blij dat het hem dit jaar toch is gelukt om naar Aalsmeer te komen. Ondanks de problemen met het coronavirus heeft hij de reis vanuit Spanje naar Aalsmeer kunnen maken en kunnen alle kinderen genieten van het Sinterklaasfeest”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte.

Sinterklaas bezoeken

Een traditionele intocht behoort dit jaar helaas niet tot de mogelijkheden, maar het bezoeken van het tijdelijk verblijf van Sinterklaas is wél mogelijk. Op zaterdag 21 november is het Raadhuis van Aalsmeer tussen 10.00 en 16.00 uur geopend en kunnen kinderen een kijkje nemen in het wel heel bijzondere Grote Huis van Sinterklaas! Dit is natuurlijk allemaal coronaproof georganiseerd.

Werkkamer, gym en op de foto

Natuurlijk mogen de kinderen de magische werkkamer van Sinterklaas bezoeken. Maar neem ook een kijkje in de Pietengym, bij het cadeautjes-inpak-station en kom pepernoten snoepen bij de pepernoten-vulmachine. De Dans-Pietjes zijn er ook dit jaar bij voor de broodnodige beweging en kinderen kunt op een wel heel bijzondere manier op de foto bij Foto-Piet. En uiteraard is Sinterklaas er, op gepaste afstand, ook!

Reserveer nu tickets

Toegang tot het Grote Huis van Sinterklaas is alleen mogelijk met een ticket voor een vooraf gekozen tijdsslot. Via de website www.sinterklaasinaalsmeer.nl kunnen tickets gereserveerd worden voor een tijdsslot. Wees er snel bij, want vol is vol! Bekijk voor meer informatie over de mysterieuze aankomst van Sinterklaas de video (in delen) op de Facebook pagina van Sinterklaas in Aalsmeer.