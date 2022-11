Gezellige Sinterklaas-bingo in het Zorgcentrum

Aalsmeer – Woensdag 23 november is de jaarlijkse Sinterklaas-bingo met de ouderen van Zorgcentrum Aelsmeer gehouden. Sinterklaas was met liefst vijftien Pieten aanwezig om er een gezellige middag van te maken. In totaal tachtig ouderen namen deel aan de bingo, waar mooie prijzen mee te winnen waren. En de Goedheiligman had nog meer voor de bewoners in petto. De ouderen werden tijdens de bingo getrakteerd op wat lekkers bij de koffie of thee en er kon geproost worden met een glaasje advocaat.

Niemand ging met lege handen terug naar de kamer, want naast de diverse te winnen prijzen, kregen alle ouderen een zeepje, een kerststukje en lekkere speculaas brokken. Alle prijzen en traktaties zijn gesponsord door het bedrijfsleven, waarvoor Sinterklaas natuurlijk zeer erkentelijk is. “Geweldig om bingo te spelen met de bewoners en hen te mogen verrassen met leuke cadeaus. Het was weer heel gezellig”, aldus de Sint.

En dit blijkt wederzijds te zijn. Sinterklaas en de Pieten werden bij het afscheid gevraagd om volgend jaar weer langs te komen. En hier is volmondig ‘ja’ op gezegd. Voordat Sinterklaas en de Pieten vertrokken naar het ‘Grote Huis’ werd nog even een deur iets verderop binnen gestapt. Ook de bewoners van Rozenholm werden verblijd met een bezoek door Sinterklaas en de Pieten.