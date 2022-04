Gezellige sfeer tijdens vrijmarkt Oude Dorp-Amstelplein

Uithoorn – Het was weer ouderwets gezellig in het Oude Dorp. Na twee jaar thuis Koningsdag vieren konden kinderen nu weer met hun spullen op een kleedje op de vrijmarkt zitten. Er werd van alles aangeboden. Speelgoed dat vergeten in een hoek had gelegen, boeken die uitgelezen waren, kleding die niet meer paste en serviesgoed waar een ander weer heel blij mee was. Tussen alle kleedjes waren er ook creatieve ondernemers te vinden die gitaar speelden, een spel bedacht hadden, nagels lakten of liever slapend rijk werden. Voor de lekkere trek stonden er kraampjes met suikerspinnen, cupcakes of hotdogs. Vanaf winkelcentrum Amstelplein via de Dorpsstraat langs de Amstel tot aan de Wilhelminakade trok een bonte stoet langs alle verkopers. Iedereen had zijn best gedaan de sfeer te verhogen door iets oranjes te dragen. In het begin van de ochtend was het nog fris voor de vroege vogels, maar daardoor liet niemand zich weerhouden. Heel wat kleedjes bleven een stuk leger achter en de portemonnee gevulder. Een gezinnetje gebruikte de opbrengst voor een bezoek aan een pretpark. Anderen gingen na afloop met elkaar een pannenkoek eten. Ook stonden er veel jongeren die hun winst aan het eind van de dag aan een goed doel schonken. Namens hun school deden ze mee met Day for Change. De scholieren hadden een klein geld bedrag ontvangen om daarmee hun eigen onderneming te starten om geld te verdienen. Zo had een groep vrienden van het Alkwin Kollege een poffertjespan gekocht, anderen hadden sleutelhangers van resthout gemaakt en twee meiden van de Westplasmavo verkochten zelfgemaakte Brownies en Blondies. Mensen hebben weer als vanouds kunnen genieten van de ontspannen sfeer en de gezelligheid op deze Koningsdag.