Gezellige en goed bezochte Kerstmarkt Lions Ophelia

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 9 en zaterdag 10 december vond na twee jaar weer de Kerstmarkt van Lions Club Ophelia plaats in de Historische Tuin. Het was winters koud, maar prima weer om een gezellige Kerstmarkt te bezoeken. En dit dachten vele inwoners en bezoekers uit de regio, want gelijk bij aanvang vrijdagmiddag stroomde het vol en zaterdag was het de hele dag een komen en gaan van mensen.

Het aanbod was gevarieerd met mooie kersttakken en -stukjes, maar ook tassen, sieraden, handgemaakte kerstballen en decoraties, kaarsen en andere sfeermakers voor in huis, warme mutsen, schilderijen en keramiek en onder andere de nieuwe Aalsmeer 2023 kalender. Bij ijsclub Uiterweg konden bezoekers op de foto in de arrenslee voor een originele kerstkaart in winterlandschap.

Vrijdag werd de Kerstmarkt opgeluisterd door zanger en pianist Maurice van Kersbergen en zaterdag stond als extraatje een veiling met Coos Buis op het programma. Hiervoor was de animo zo groot dat besloten werd een tweede veiling te houden, die ook weer een volle veilingzaal opleverde. Goed geboden werd er op het schaap van aluminium-vijzel en deze ‘originele prikker’ ging voor 600 euro naar de nieuwe, trotse eigenaar.

De exacte opbrengst van de Kerstmarkt is nog niet bekend, maar zo goed als zeker kunnen de Lions dames mooie bedragen schenken aan de drie gekozen goede doelen: KiKa, de lokale stichting SAM en de stichting Tesselschade Studiefonds voor vrouwen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl