Gezellige braderie in Ophelialaan

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 2 juni vindt er in de Ophelialaan een gezellige braderie plaats tijdens DownTown Ophelia. Bij de kramen is er van alles te koop en te beleven, variërend van kleding, schoenen en schoonmaakartikelen tot cadeauartikelen en speelgoed. Ook de populaire squicy’s zijn te koop. SportService Haarlemmermeer organiseert sportclinics met onder andere hockey, zumba en taekwando en laat het publiek ervaren hoe het is om in een rolstoel te sporten. Ook het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart en later Muziekstudio Maartje zijn er om met kinderen muziek te maken. De politie is aanwezig met een auto en er is zelfs een stoere sportwagen waar jij misschien ook wel een rondje in mag meerijden.

Schilderen en knutselen

Veel winkeliers doen iets speciaals. Er kunnen bijvoorbeeld bloempotjes beschilderd worden, armbandjes en sleutelhangers worden geknutseld en eierkoeken versierd worden. Bij het Glazen Huis van Radio Aalsmeer, die de hele dag live uitzendt vanuit de straat, kunnen verzoeknummers tegen een kleine vergoeding aangevraagd worden.

Uiteraard is er ook aan de inwendige mens gedacht, want op verschillende plekken en op het horecaplein zijn er lekkere dingen te koop en er zijn proeverijen. Zo zijn er pizzapunten (ook glutenvrij) te koop, poffertjes, hamburgers, cakejes, broodjes, ijsjes en meer. En er komt zelfs een gezellige barbecue aan het einde van de middag op het horecaplein met terras.

Kinderplein

Ook voor de kinderen is er van alles te doen, want er is een kinderplein, ingericht door Het Oranjecomité, waar ze zich goed kunnen vermaken. Springkussens, apenstaart hangen, strijkijzerwerpen, eendjes vangen, schminken en nog veel meer.

Kortom, kom aanstaande zaterdag 2 juni naar de Ophelialaan om over de gezellige braderie te struinen. En veel publiek in de straat betekent ook dat het evenement DownTown Ophelia gesteund wordt. Want overal werken die dag mensen met een verstandelijke beperking, ook achter de braderiekraampjes. De organisatie wil hiermee laten zien dat ook zij talenten hebben.