Gezellig Keez-toernooi in buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – De vrijwilligers van Buurthuis Hornmeer aan de Dreef blijven inwoners vermaken met nieuwe activiteiten. Vrijdagavond 21 juli was hier het eerste Keez-toernooi. Maar liefst twintig teams speelden in tweetallen om de winst en voor de gezelligheid drie potjes van het populaire spel Keezen. Na elk potje werden de punten geteld en gewisseld van tafel voor een nieuwe tegenstander.

De sfeer was gezellig tijdens het spelen, terwijl drie vrijwilligers van het Buurthuis de deelnemers hun drankje brachten. Tussendoor was er tijd voor een leuk gesprek met bekende of onbekende tegenstanders. Uiteindelijk ging de poedelprijs naar het koppel Peter en Karel, die de pech hadden in hun tweede potje maar 0 punten te halen. Het werd nog een spannende ontknoping met maar 300 punten verschil tussen de nummers drie Martijn en Nathalie en nummers twee Remy en Denny. Mirjam en Karin gingen er met de winst vandoor op deze avond.

Houd de website of social media van Stichting Buurthuis Hornmeer in de gaten voor de volgende Keez-avond of andere leuke activiteiten voor jong en oud die nog op het programma staan.