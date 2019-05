Gewonden na flink ongeval

Aalsmeer – Op de A9 ter hoogte van de toerit van Aalsmeer, vlak voor de brug over de Ringvaart, zijn twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval vond vannacht, zondag 19 mei, rond kwart over drie plaats op de rijbaan richting Amstelveen.

Een van de auto’s vloog door het ongeval in brand. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen.

Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. Een bestuurder is met hulp van de brandweer uit zijn auto gehaald.

Twee personen zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

De verkeersongevallendienst van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Zowel de hoofdrijbaan in de richting van Amstelveen, als de toerit naar de A9 zijn enige tijd afgesloten geweest.

Foto: VTF