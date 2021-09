Gewonde na aanrijding bij rotonde Dorpsstraat

Aalsmeer – Al diverse (bijna) aanrijdingen hebben plaatsgevonden bij de kruising Dorpsstraat met de Burgemeester Kasteleinweg. Door de werkzaamheden voor de herinrichting is het rommelig en onoverzichtelijk. Menig fietser wist al nipt een botsing met een auto te voorkomen, maar evenveel moesten de oversteek bekopen met schade aan de fiets en zelf blauwe plekken. Afgelopen vrijdag 17 september aan het begin van de avond was het helaas goed raak en is een fietsster aangereden door een auto en hierbij gewond geraakt. Door omstanders is direct eerste hulp verleend. De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

“Je kon er op wachten”

Verbazing over het ongeval is er nauwelijks. “Je kon er op wachten”, aldus een omstander. “De auto’s rijden hier eigenlijk nog te hard en fietsers komen van alle kanten.” Wat dit laatste betreft is de situatie sinds vrijdag veranderd. Fietsers konden door de werkzaamheden bij de Lijnbaan niet rechtdoor richting de Aalsmeerderbrug, maar moesten oversteken richting Dorpsstraat om vervolgens aan de andere kant de weg over te rijden. Het gedeelte bij de Lijnbaan is geasfalteerd en fietsers kunnen hun weg weer gewoon rechtdoor vervolgen. Fietsers die de weg in twee richtingen naderen, is dus voorbij.

Situatie verwarrend

Maar opletten blijft belangrijk, zowel voor fietsers als automobilisten. Tips voor beide weggebruikers: Rij stapvoets met de auto en verwacht als fietser niet dat er voorrang gegeven wordt. Door het bordenwoud is de situatie heel verwarrend. Gelukkig is de rotonde bijna klaar en wordt deze binnenkort open gesteld. Hopelijk is dan het overzicht terug voor zowel fietsers als automobilisten.

Foto: Marco Carels