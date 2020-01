Getuigen gezocht van straatroof in Hortensialaan

Aalsmeer – Op zondag 26 januari is tussen 22.00 en 22.09 uur een straatroof gepleegd in de Hortensialaan, nabij de rotonde bij de Zwarteweg en de Dreef. Een inwoner, die op de bus richting Kudelstaart stond te wachten, werd plots belaagd door twee personen. Een van hen pakte de inwoner stevig vast en bedreigde hem met een mes of pistool. De ander dwong de inwoner zijn mobiele telefoon af te geven. Er ontstond een schermutseling waarbij het mobieltje op de grond viel en beschadigd raakte. De interesse voor het mobieltje was hiermee weg.

Er werd gevraagd om de bankpas met pincode, maar de inwoner weigerde deze af te geven. Juist op dat moment kwam de bus aanrijden en renden de twee daders weg. De inwoner is direct veilig in de bus gestapt.

Van de persoon die het slachtoffer vast hield is geen signalement bekend. Hij is al die tijd achter de inwoner blijven staan. De andere dader is een man van ongeveer 1.83 meter lang. Hij was in het zwart gekleed, had een capuchon op, droeg een zonnebril (model aviator) en had gezichtsbedekking tot over zijn neus. Ook droeg hij handschoenen.

Mogelijk zijn er inwoners die de straatroof hebben zien gebeuren, de daders hebben zien rennen en wellicht zaten er passagiers in de bus die meer informatie kunnen geven. De politie hoort het graag via 0900-8844 of (anoniem) via 0700-8000.