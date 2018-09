Gesprek over Frederick Ruysch in Oude Veiling

Aalsmeer – Zaterdagmiddag 6 oktober, in de Maand van de Geschiedenis en het Weekend van de Wetenschap, is de Amsterdamse botanicus Frederick Ruysch (1638-1731) het onderwerp van gesprek tussen journalist Constantijn Hoffscholte en historicus Luuc Kooijmans in kleine zaal van De Oude Veiling in de Marktstraat.

In de 17e eeuw namen diverse wetenschappers geen genoegen meer met het traditionele beeld rondom heelal, de aarde en de mens. Zij gingen op zoek naar bewijzen en wilden alleen vertrouwen op eigen bevindingen en ogen.

Tijdens zijn leven toonde Frederick Ruysch een omvangrijke collectie opgezette dieren én mensen in zijn eigen museum Theatrum Anatomicum. Door een speciale preparatietechniek wist hij de bezoekers te verleiden om ook zelf aandachtig te gaan kijken. Hij bracht met zijn verzameling wetenschap naar een groter publiek.

Wie was deze vooruitstrevende wetenschapper? Kom luisteren naar het boeiende verhaal van Luuc Kooijmans. Bij de presentatie worden bijzondere voorbeelden van het werk van Ruysch getoond.

Praktische informatie:

Frederick Ruysch – Wetenschapper in de 17e eeuw. Zaterdag 6 oktober van 14.30 tot 15.30 uur in de kleine zaal van De Oude Veiling, Marktstraat. Gratis voor leden van Bibliotheek Amstelland, €5 voor niet-leden. Kaartjes en reserveringen verkrijgbaar via de website www.bibliotheekamstelland.nl of aan de balie van de bibliotheek.