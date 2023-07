Geslaagde zomer barbecue voor ondernemers

Aalsmeer – Op 19 juli kwamen veel ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart samen voor een zomer barbecue bij Zaai Kweek en Eet. Op deze bijzondere, stoere eventlocatie werden de ondernemers voorzien van een overheerlijke barbecue. Zij konden bovendien kennismaken met de nieuwe wethouder Economische Zaken, Sven Spaargaren. Het was een geslaagde avond vol gezelligheid, bijzondere ontmoetingen en verbinding.

De bijeenkomst was georganiseerd door ondernemersvereniging Nieuw Ondernemend Aalsmeer in samenwerking met Aalsmeer Lokaal. Tijdens de avond werd de ‘Westeinderpas’ gelanceerd: de lokale cadeaukaart die nu al bij ruim 80 lokale ondernemers is te besteden. Het inspirerende idee om met de Westeinderpas samenwerking tussen ondernemers te bevorderen en de gemeenschap te laten bloeien, werd met veel enthousiaste reacties en positieve feedback ontvangen.

Ook genieten van de vele mogelijkheden en producten die de ‘Westeinderpas’ te bieden heeft? Kijk dan voor meer informatie op: www.westeinderpas.nl