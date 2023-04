Geslaagde première voor toneelvereniging Genesius

De Kwakel – Afgelopen zaterdag was de première van ‘Een kijkcijferhit?’ in dorpshuis De Quakel. Een geslaagde voorstelling waar door het publiek smakelijk om werd gelachen. De spelers van toneelvereniging Genesius (Irene van der Meer, Stef Hoogervorst, Truus Zeldenthuis, Hans Voorn, Erika Groenink, Pieter Vos en Erik Zaal) konden zich op het toneel heerlijk uitleven in deze komedie. Daarnaast was er een speciale rol voor geluidsman Kees Hoogervorst die, buiten het zicht, ook één van de personages mocht vertolken.

Martelgang

De voorstelling gaat over Joris, winnaar van een razend populaire tv-datingshow waarbij het publiek alles heeft bepaald. Hij heeft samen met zijn match Anita een week vakantie gewonnen om elkaar beter te leren kennen. Helaas voor Joris blijft het daar niet bij. Het publiek heeft ook gekozen voor een moeilijkheidsfactor, die de week lange date tot een martelgang veroordeelt. De productie van de show doet er ook nog een flinke schep bovenop, en dat beste kijkers, levert een bijzonder leuk toneelstuk op!

Schrijfster aanwezig

Na de voorstelling nam regisseur Carel Nieber het woord en verraste publiek en spelers met het feit dat de schrijfster van het stuk, Anneke den Hartog, ook aanwezig was in het publiek. Het bleek niet alleen de première voor de toneelvereniging, maar ook voor het stuk zelf, aangezien dit de eerste keer was dat het op de planken werd gebracht. Anneke zocht de spelers na afloop op en was zeer enthousiast, de spelers hadden volgens haar eigen zeggen het stuk precies zo gebracht als ze zich tijdens het schrijven had voorgesteld. Een mooi compliment die de spelers mee mogen nemen naar aanstaand weekend.

Nog twee voorstellingen

Want wie er nog niet aan toe is gekomen om een kaartje te bemachtigen kan dat nog steeds doen voor vrijdag 21 en zaterdag 22 april. Dit kan via de website www.genesius-dekwakel.nl/kaartverkoop of ga naar slagerij Eijk en Veld in De Kwakel. Kaarten kosten 8,50 euro per stuk. De voorstellingen zijn in dorpshuis De Quakel en beginnen beide avonden om 20.15 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.