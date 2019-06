Geslaagde feestweek in Kudelstaart

Kudelstaart – De feestweek in Kudelstaart is weer ten einde en ondanks enkele flinke regenbuiten, hebben alle buitenactiviteiten droog en zelfs onder een heerlijk zonnetje plaats kunnen vinden. Afgelopen woensdag 19 juni vond voor de 25ste keer de jaarlijkse braderie plaats. In de ochtend regende het behoorlijk, maar in de middag klaarde het weer op en liet de zon zich heel regelmatig zien. Er mochten vele bezoekers welkom geheten worden en voor de spulletjes van de standhouders was veel belangstelling. Ook diverse verenigingen lieten zich zien en horen. De jeugdige bezoekers konden zich laten schminken en op het horecaplein kon genoten worden van hapjes, drankjes en gezellige muziek van dj Jan Springin’tveld. In de avond leek de braderie eerder te moeten stoppen vanwege dreigend onweer, maar dit dreef gelukkig Kudelstaart voorbij.

Op vrijdag 21 juni trakteerden de horecaondernemers voor de derde maal op Kudelstaart Kulinair met diverse foodtrucks en onder een heerlijk zonnetje is genoten van allerlei speciale hapjes. De organisatie is tevreden en is voornemens volgend jaar opnieuw dit evenement te gaan organiseren.

En dan was er zondag 23 juni ter afsluiting van de feestweek het ‘smerigste’ evenement, de prutrace in de sloten rond het RKDES-terrein. De organiserende sportvereniging mocht meer dan 200 deelnemers welkom geheten en door groot en klein is er fors aangemodderd. Met lachende gezichten en dik onder de modder kwamen allen na een rondje de sloot weer uit. De lucht die ze mee aan land brachten was overigens niet echt aangenaam en aan sommige gezichten van de vele kijkers was dit duidelijk te zien. Ja, duidelijk de ‘smerigste’ race in vele facetten. RKDES kijkt tevreden terug. “De prutrace was opnieuw een groot succes. Hopelijk tot volgend jaar!”

