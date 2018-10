Geslaagd turnkamp wedstrijdturnsters

Aalsmeer – In het zonnige weekend van 28, 29 en 30 september gingen 43 turnsters van het wedstrijdturnen van SV Omnia 2000 op turnkamp in groepsaccommodatie ‘De Eik’ op Costa del Zeumeren in Voorthuizen. Deze 43 turnsters waren in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar. Geweldig mooi om te zien dat de turnsters van verschillende groepen en zo gevarieerd in leeftijd en niveau zo leuk met elkaar om kunnen gaan. Gelukkig waren er ook nog acht enthousiaste ouders mee om de organisatie vlekkeloos te laten verlopen.

Oude foto’s

Vrijdagavond werd er van een heerlijke Mexicaanse maaltijd genoten. Na deze maaltijd en het corvee, dat voor sommige turnsters een bijzonder gebeuren was, werden er drie jarige meisjes Emily, Lotte en Nicky toegezongen. Ze mochten een traktatie uitdelen en daarna speelden de turnsters een quiz, triviant. De groepjes waren qua leeftijd eerlijk verdeeld. De leukste vragen betroffen oude turnfoto’s waar de oudere turnsters op jongere leeftijd op stonden. Dit bracht zelfs twee moeders, Wendy en Britt, op het idee om ook eens in hun oude fotoboeken te gaan snuffelen. Zij hadden vroeger als lid van Gymnastiekvereniging Kudelstaart ook al training gehad van trainster Anneke Nap. Na nog wat spelletjes en veel ‘keten’ keerde eindelijk de rust weer in ‘De Eik’.

Turnhal

Zaterdagochtend werd er gedurende drie uur getraind in de turnhal ‘Turn Inn’ in Amersfoort. Een prachtige turnhal met veel trainingsmogelijkheden. Heerlijk om eens niet de toestellen op en af te hoeven bouwen. Er werd getraind in zes groepen onder leiding van trainsters Mariët Tas, Ilse Sandifort, Anneke Nap, Charon Spring in ’t Veld en Gerda Kockelkorn. Assistent-trainster was oudturnster Isa Verzeilberg, die het turnen nog steeds een warm hart toe draagt. Bij één onderdeel namen een paar ouders beurtelings opnames met de tablet, zodat de turnsters zelf konden zien hoe ze een turnonderdeel uitgevoerd hadden. Heel leerzaam.

‘Vossenjacht’ en zwembad

’s Middags vond er een ‘Vossenjacht’ plaats in het winkelcentrum vlakbij de turnhal. Er waren bijzondere vossen bij. Naar de ‘Wortel’ werd het langste gezocht. Die zat verstopt achter de supermarktkarretjes. Met het zonnige weer erbij werd het een zeer geslaagde jacht. Even in het kamphuis wat drinken, de zwemspullen ophalen en hup naar het zwembad in het vakantiepark Ackersate in Voorthuizen. Daar heeft iedereen zich prima vermaakt. De glijbaan was favoriet. Door het mooie weer kon er zelfs nog buiten gezwommen worden. Met een patatje en een snack erbij was het avondeten zo geregeld. De turnsters hadden zelfs daarna nog energie over voor de creatieve avond. Er werden nagels gelakt, tattoos aangebracht, gekleurd, enz.

Groepsfoto

Op zondag werd er twee uur getraind in Amersfoort. Groepsfoto gemaakt en natuurlijk eindigde de hele groep in de kuil met de schuimrubberen blokken. Bij één onderdeel mochten ze op de evenwichtsbalk met een zweefstand, handstand of een ander gekozen onderdeel op de foto. Toen de turnsters zich gingen aankleden, zagen de moeders hun kans. Naar turnen kijken is leuk, maar zelf doen nog leuker. Zij probeerden wat sprongen op de trampolines en eindigden uiteindelijk ook in de valkuil met de schuimrubberen blokken. Kort, maar krachtig. De moeders hadden ervan genoten.

In Voorthuizen werd het kamphuis weer netjes opgeruimd en rond 16.30 uur arriveerden de auto’s bij gymzaal De Baccara in Aalsmeer. Daar werd op het plein nog een dansje uitgevoerd door turnsters en trainsters onder leiding van de negenjarige ‘juf’ Jet, die de bewegingen uitstekend voor deed.

Turnsters, trainsters en de begeleidende ouders kunnen terugkijken op een zeer geslaagd turnkamp.