Geslaagd toernooi voor meisjes en jongens Qui Vive

Uithoorn – Zaterdag jl werd in Abcoude het ABN AMRO E-toernooi gespeeld. Verschillende meiden en jongens teams die bij Qui Vive in de 6E en 8E spelen hebben hier aan mee gedaan en wat was het een geslaagde dag. Ieder team kwam uit voor een land waarbij een heleboel teams ook flink hun best hadden gedaan op hun outfit zodat je goed kon zien waar ze vandaan kwamen. Naast dat er een heleboel wedstrijden gespeeld werden, mocht ook ieder team strafballen nemen, was er een springkussen en een lekkere lunch geregeld en zat ook het weer nog mee! De J6E1 gingen vanwege hun 1e plek ook allemaal naar huis met een mooie hockeybal van goud. Wat een top dag!