Geraniummarkt en braderie: Zonnig, druk en gezellig!

Aalsmeer – De geraniummarkt en de braderie afgelopen zaterdag 11 mei kunnen een groot succes genoemd. Het was een prachtige, zonnige dag en dit bracht al vroeg veel mensen op de been. Sommige standhouders waren nog aan het inrichten toen de eerste bezoekers het Raadhuisplein op liepen om op zoek te gaan naar mooie planten voor in de tuin of op het terras. Tijdens de uitreiking van het Groei & Bloei boeket door ambassadeur Miekje Hoffscholte aan moeder van het jaar, Kitty van der Knaap, om elf uur was het ‘volle bak’ op het Raadhuisplein en was het aanpoten voor alle verkopers om iedereen te voorzien van het uitgekozen aanbod. En de verkoop ging hard, rond één uur in de middag waren er zelfs al lege plekken. En dat kwam eigenlijk best goed uit, het gaf Aalsmeers Harmonie de ruimte om het publiek te trakteren op een kort concert.

KiKa bezorging

Toch is waarschijnlijk iedere bezoeker geslaagd in zijn of haar keuze, want er was flink uitgepakt door de verschillende deelnemers. De bezoekers aan de geraniummarkt komen inmiddels al lang niet meer alleen uit Aalsmeer, ook uit de ruime regio is het evenement uitgegroeid tot een gewild dagje uit. En dat werd dankzij de braderie in de Zijdstraat ook geboden. Een prima samenwerking tussen Groei & Bloei en de ondernemers in het Centrum. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de planten thuis te laten bezorgen door vrijwilligers van KiKa tegen een kleine vergoeding. De bakfietsers hebben heel wat kilometers gemaakt en hiermee is een mooi bedrag opgehaald voor Kinderen Kankervrij.

De handen vrij van groen maakte het mogelijkheid om ook te ‘scoren’ op de braderie. Er werd van alles te koop aangeboden, van schoenen en kleding, tot tassen, zonnebrillen en sieraden en van puzzels tot beeldjes en leuke woonaccessoires. Ook diverse verenigingen en stichtingen hadden plaatsgenomen achter en voor de kramen ter promotie en om vrijwilligers te werven voor activiteiten. Menig bezoeker heeft zich vast (ook) getrakteerd op een suikerspin, een ijsje, een portie poffertjes of een heerlijk patatje. En voor thuis vonden de aardbeien en de zakken met fruit gretig aftrek. Aan de kinderen was eveneens gedacht. Voor hen stond een springkussen klaar op het Molenplein en een aantal andere attracties waarbij vooral sumo-worstelen veel hilariteit gaf.

Aan de bezoekers was gevraagd om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen en aan dit verzoek is goed gehoor gegeven. Toch blijven er natuurlijk altijd bezoekers met de auto komen, zeker zij die van wat verder komen. Gelukkig waren er verkeersregelaars om de stroom in goede banen te leiden. Al met al een geweldige zaterdag waar elkaar (weer) gezellig ontmoeten eveneens hoog in het vaandeel blijkt te staan. Met foto’s nog even genieten van deze twee leuke evenementen die volgend jaar zeker weer gaan plaatsvinden!

Foto’s: www.kicksfotos.nl