Genieten van fraai uitzicht op watertoren

Aalsmeer – De Aalsmeerse watertoren is komende zondagen 9 en 16 december ‘s middags geopend van 13.00 tot 17.00 uur en de 16e ook op de avond van 19.00 tot 21.00 uur, dus wanneer het donker is. Wie de beklimming doet naar de buitentrans (circa 50 meter hoogte) heeft overdag al een fraai uitzicht over alle windstreken rond Aalsmeer.

Feeëriek schouwspel

Wanneer het donker is, wordt het een haast feeëriek schouwspel als naar beneden en in de verte gekeken kan worden. Dan is heel goed te zien hoeveel mooie verlichting er is binnen in Aalsmeer en wijde omgeving. Wie een rondje loopt op de trans ziet ook het grote zwarte vlak van de Westeinderplassen met in de verte Leimuiden, Alphen aan de Rijn en de Haarlemmermeer. Eerdere bezoekers tijdens een avondopenstelling spraken van een adembenemend schouwspel, dat zij niet graag hadden willen missen. Deze zondagnamiddagen en de genoemde avond dus wederom een gelegenheid om deze ervaring eigen te maken en alle geïnteresseerden uit de verre omgeving zijn van harte welkom.

De watertoren fungeerde tot de beginjaren negentig als drukverhoger binnen het regionale waterleidingsysteem. Binnen in de toren zijn de leidingen en grote reservoirs te bekijken en is er informatie over de werking van de watertoren. Het bezoek is gratis, maar voor wie de toren wil beklimmen is de entree voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro. Kijk voor meer informatie op de website www.aalsmeer-watertoren.nl.

Tip: Bezoek ook eens het Flower Art Museum aan de overkant van de watertoren. Op dit moment is er een prachtige en gevarieerde najaarstentoonstelling. Op zondagen (en vrijdagen en zaterdagen) open van 10.00 tot 17.00 uur.