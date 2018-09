Genieten van 21e Kunstroute Aalsmeer

Aalsmeer – In de loods van Otto aan de Uiterweg is zaterdag 15 september de Kunstroute feestelijk geopend door wethouder Wilma Alink. Er was dans, muziek, een grap en de uitreiking van de Cultuurprijs vond plaats. Deze is door de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) toegekend aan de Toneelvereniging Kudelstaart. Een bedrag van 2200 euro mag deze actieve club gaan besteden. Vast en zeker dat de spelers inwoners gaan trakteren op weer leuke toneelavonden.

Vandaag, zondag 16 september, is dag twee van de Kunstroute. Ga genieten van beelden, schilderijen, tekeningen, sieraden en nog veel meer in kassen, loodsen en andere bijzondere ruimten in Aalsmeer. Op de Uiterweg is veel te zien, maar ook in het Centrum en op de Aalsmeerderweg kunnen locaties bezocht worden. In totaal 27 inspirerende locaties en deelname van meer dan 75 toonaangevende kunstenaars, dichters en musici.

De 21e Kunstroute is van 12.00 tot 17.00 uur. Wat de Uiterweg betreft, wordt gevraagd zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen. De parkeermogelijkheden zijn beperkt. Veel plezier! Meer informatie op www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl. Uitreiking cultuurprijs aan Toneelvereniging Kudelstaart.