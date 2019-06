Raadsleden actief met beachvolleybal

Aalsmeer – “Wat leuk om met elkaar te sporten voor een goed doel”, aldus de gemotiveerde gemeenteraadsleden bij de start van het jaarlijks evenement Netzomer. JCI Amstelland was ook dit jaar weer de organisator van het beachvolleybal evenement dat op donderdag 13 juni plaatsvond in The Beach. Dit toernooi verbindt deelnemers aan elkaar. Het deelnemersgeld wordt bovendien ingezameld om goede doelen te ondersteunen.

Al diverse keren nam een team van de Gemeenteraad Aalsmeer deel. Dit jaar waren er zelfs twee teams van de partij. Deze teams van actieve leden van verschillende Aalsmeerse politiek fracties stonden dit jaar wederom vol enthousiasme op de beachvolleybalvelden. De teams speelden drie poulewedstrijden waarbij met veel inzet werd gestreden voor de winst.

Eén van de teams bereikte na de poulewedstrijden zelfs nog de halve finale. In die halve finale werd helaas met maar één punt verschil verloren. De daaropvolgende troostfinale werd echter weer gewonnen, waardoor het team een mooie derde plek in de wacht sleepte! De felicitaties gaan uit naar het team van de Rabobank, dat het toernooi won. De teams van de raadsleden werden gekenmerkt door een goede samenwerking, inzet en sfeer.

“Dit evenement draagt ieder jaar zeker bij aan meer verbinding tussen de raadsleden onderling. Leuk ook om te volleyballen voor een goed doel. Als het vergaderschema het toelaat, zijn we er volgend jaar zeker weer bij”, aldus raadsleden en contactpersonen Chantal van Hilst (AA) en Nanda Hauet (VVD). De gemeenteraad dankt de organisatie van dit mooie evenement, JCI Amstelland, voor de wederom gezellige avond.