Raad met Gerard, Erik en Judith compleet

Aalsmeer – Tijdens de extra raadsvergadering op 24 mei voor beëdiging van de drie nieuwe wethouders, zijn ook de geloofsbrieven onderzocht van drie nieuwe raadsleden. De gemeenteraad van Aalsmeer bestaat uit totaal 23 leden. Drie ervan zijn nu wethouder geworden en dus zijn er drie plaatsen vrijgekomen.

Het CDA is versterkt met Gerard Winkels, voor D66 neemt Judith Keessen plaats in het pluche en Erik Abbenhues is terug als VVD-raadslid. De drie hebben de eed afgelegd en zijn nu officieel ook lid van de gemeenteraad van Aalsmeer.

Uit handen van burgemeester Jeroen Nobel kregen de drie nieuwe politici een mooi boeket bloemen, een raadsspeldje en een stropdas (mannen) en sjaaltje (vrouw). Gefeliciteerd!

Foto: Van links naar rechts: Gerard Winkels (CDA), Erik Abbenhues (VVD) en Judith Keessen (D66).