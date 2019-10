Gemeente werkt aan nieuwe koers sociaal domein

Uithoorn – Wethouder Ria Zijlstra ( sociaal domein) opende vorige week in De Schutse de startbijeenkomst Koersplan Sociaal Domein Uithoorn. Samen met inwoners en zorgpartners kijkt de gemeente de komende maanden naar een nieuwe aanpak voor het sociaal domein. Het Koersplan wordt in 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Wethouder Ria Zijlstra bij de opening: “Het sociaal domein gaat over het leven van mensen in Uithoorn en De Kwakel. Mensen die opgroeien en zelfstandig willen wonen, werken en meedoen. Maar ook mensen die ouder worden, en meer afhankelijk.” De gemeente heeft daarin een belangrijke opdracht. Ze biedt ondersteuning als inwoners zichzelf niet kunnen redden, ook niet met hulp van familie of mensen uit de buurt. En de gemeente kan helpen professionele zorg te mobiliseren als inwoners die nodig hebben, bijvoorbeeld bij geestelijke problemen of verslaving.

Brede opkomst

Zo’n 70 deelnemers kwamen op de Startbijeenkomst af, onder meer van Repair Café Uithoorn, Het Taalhuis, Rabobank, De Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Brijder Preventie, organisaties uit de kinderopvang en Uithoorn voor Elkaar. Samen bespraken zij nieuwe manieren om mensen in de gemeente te ondersteunen. En hoe de gemeente haar dienstaanbod daarop kan afstemmen. Wethouder Zijlstra was tevreden over de brede opkomst. “Juist voor het sociaal domein geldt: Uithoorn maken we samen!”

Pop-upontmoetingen

De komende maanden houdt de gemeente op verschillende plekken in Uithoorn pop-upontmoetingen met inwoners. Hier kan iedereen ideeën, ervaringen en meningen laten horen over het sociaal domein. Over hulp bij taalproblemen of bij geestelijke problemen. Over armoede en schulden, overgewicht en bewegen. Over eenzaamheid, buurtgevoel en het effect van bijvoorbeeld woningrenovatie. Over dementie, scheiding en werkeloosheid, over leven met een beperking. De data en locaties van de pop-upontmoetingen zijn te vinden op www.uithoorndenktmee.nl. Kijk onder Projecten, Koersplan Sociaal domein.