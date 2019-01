Gemeente waarschuwt voor frauduleuze website

Aalsmeer – Bij het Sociaal loket van de gemeente zijn meldingen binnen gekomen van inwoners die een woonurgentie hebben aangevraagd via www.burgersloket.nl.

Helaas is dit een frauduleuze website. Woonurgentie kan alleen bij de gemeente worden aangevraagd via het Sociaal loket. Er wordt samen met u naar uw persoonlijke situatie gekeken en beoordeelt of u in aanmerking komt voor woonurgentie.

Op de website wordt geclaimd dat burgersloket.nl een erkend hulpverlenings-bureau dat werkzaam is in heel Nederland. De gemeente benadrukt met klem niet in zee te gaan met dit bureau en zeker niet de gevraagde 299,99 euro te betalen.

Nogmaals een woonurgentie aanvragen kan alleen bij de gemeente en nooit via dergelijke websites. Gedupeerden kunnen overigens aangifte doen bij de politie. Er loopt een onderzoek.