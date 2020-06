Gemeente Uithoorn voor derde jaar aangesloten bij Startpunt Geldzaken

Wethouder Zijlstra: ‘Online geldplannen helpen om meer grip te hebben op geldzaken’

UITHOORN – Om bewoners en ondernemers te helpen om meer grip te hebben op hun geldzaken, is de gemeente Uithoorn nu voor het derde jaar aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken stelt online geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Het kan onder andere uitkomst bieden voor mensen die meer geld over zouden willen houden, in financiële problemen zitten, maar ook voor mensen die juist regelmatig geld over houden of willen sparen voor de studie van (klein)kinderen. Bij financiële problemen wordt bijvoorbeeld de weg gewezen om de situatie zo te verbeteren dat het straks wellicht mogelijk is om wel rond te komen. Voor wie meer geld wil overhouden worden er tips gegeven om extra inkomsten te verkrijgen. Maar ook worden tips gegeven om op uitgaven te besparen. Voor wie moeite heeft om alles te betalen wat nodig is voor de kinderen, dan wordt hij of zij geleid naar regelingen waar een beroep op gedaan kan worden. Wethouder Ria Zijlstra: ,,De geldplannen kunnen in deze coronatijd ook uitkomst bieden. De crisis raakt veel inwoners en ondernemers in de portemonnee. Uiteraard krijg je door het invullen geen extra geld op de bank, maar het geeft wel handvaten hoe je bijvoorbeeld beter kan rondkomen.”

Verlies van baan

Ze vervolgt: ,,Naast de coronacrisis zijn er ook verschillende andere momenten in het leven die invloed hebben op de financiële situatie. Denk aan (onverwachte) gebeurtenissen zoals een scheiding of het verliezen van een baan. Deze gebeurtenissen zijn direct van invloed op het beschikbare budget terwijl de uitgaven voor huur of hypotheek doorlopen. De online geldplannen kunnen dan helpen om de eigen geldzaken weer in balans te brengen.” Voordeel van de online geldplannen is volgens de wethouder dat ze anoniem ingevuld kunnen worden en op een tijdstip dat het uitkomt. ,,En je kan het gewoon thuis invullen. Je hoeft er dus geen afspraak voor te maken of naar een instantie toe te gaan. Het is een laagdrempelige gratis, online hulpmiddel voor iedereen.”

Acht geldplannen

In totaal worden er via de website van Startpunt Geldzaken acht verschillende geldplannen aangeboden. Bijna 300 mensen in Uithoorn/De Kwakel hebben er al gebruik van gemaakt. Het geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’ is in Uithoorn het meeste ingevuld: 96 keer. Gevolgd door ‘Beter rondkomen’. Deze is 89 keer ingevuld.

Anoniem

Het gebruik van geldplannen is anoniem zodat de privacy is verzekerd. Inmiddels zijn meer dan 125 gemeenten aangesloten bij Startpunt Geldzaken. De geldplannen zijn te vinden via: www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.