Gemeente over incidenten op Poel: Maat is vol!

Aalsmeer – Op woensdag 20 mei heeft op een eiland in de Westeinderplassen een flinke brand gewoed. Uit onderzoek van brandweer en politie blijkt dat de brand is aangestoken. Het is het zoveelste incident in een reeks van vernieling, diefstal, illegale bewoning en andere overlast op en rond de Westeinderplassen.

Brand op eiland. Foto: VTF

Voor de gemeente en politie is de maat vol. Diverse groepen zorgen voor onrust door vernieling, diefstal, illegale bewoning en andere overlast. Dit vindt voornamelijk plaats in de avond- of nachtelijke uren omdat de overlastveroorzakers dan denken vrij hun gang te kunnen gaan. Gezien het karakter van het gebied is handhaven geen makkelijke opgave.

Vernieling op eiland.

Aanvullende maatregelen

Burgemeester Gido Oude Kotte grijpt stevig in: “Handhaving op en rond het water is sinds de start van het vaarseizoen al versterkt, maar zal per direct verder worden aangescherpt tijdens deze uren en ook de politie zal de surveillance per direct op deze tijden aanpassen. Op korte termijn komen we met aanvullende bestuurlijke maatregelen om handhaving en politie meer mogelijkheden te geven de problemen op en rond de Westeinderplassen krachtig en structureel aan te pakken.”