Gemeente en Meerlanden verlengen samenwerking

Aalsmeer – Wethouder openbare ruimte Wilma Alink-Scheltema van Aalsmeer en Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, hebben woensdag 18 december hun handtekeningen gezet onder een contractverlenging van vijf jaar voor het beheer van de openbare ruimte. “Wij zijn zeer tevreden over de dienstverlening van Meerlanden. Bovendien geeft Meerlanden een kans aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat past goed bij waar wij als gemeente Aalsmeer voor staan. Ik kijk uit naar de vernieuwde samenwerking,” aldus wethouder Alink-Scheltema.



Zekerheid en vertrouwen

Eén van de speerpunten in het contract is het doorgaan met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel gemeente Aalsmeer als Meerlanden vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. “Door deze bestendiging van onze samenwerking, bieden we niet alleen onze eigen collega’s zekerheid op werk, maar ook de mensen die we hierbij inhuren via AM Match”, aldus Angeline Kierkels. “Mooi dat we van gemeente Aalsmeer het vertrouwen blijvend houden om de komende vijf jaar samen te blijven werken aan het duurzaam beheren van de buitenruimte.”



Onkruidbeheersing

Een ander speerpunt in de overeenkomst is het verder verhogen van de kwaliteit van de onkruidbeheersing. Het team van Meerlanden zal samen met de toezichthouders van gemeente Aalsmeer het onkruid op zowel verharding als in het groen monitoren en aanpakken. Dit betekent intensieve samenwerking tussen de twee partijen en daar kijkt men naar uit.



Foto: Alle betrokkenen van de gemeente Aalsmeer en Meerlanden op het bordes voor het gemeentehuis.