Aalsmeer – Het team van de Nieuwe Meerbode wenst iedereen een gezellig, gelukkig en gezond 2024!

In het nieuwe jaar gaat de krant hopelijk met inbreng van heel veel inwoners en verenigingen er weer een mooi nieuwsjaar van maken. Elke week een krant boordevol (positief) nieuws over en uit Aalsmeer en omstreken: Gevarieerde verhalen over sportieve prestaties, culturele uitjes, bijzondere exposities en activiteiten en natuurlijk actueel politiek nieuws.

Het team van de Meerbode heeft er zin in om ook in 2024 aan de slag te gaan en leuke verhalen te maken. Voor nu: Proost, geniet van elkaar en blijf nieuwsgierig!

Foto: www.kicksfotos.nl