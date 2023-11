Geflatteerde nederlaag voor Argon tegen BFC

Mijdrecht – Thuis tegen BFC is Argon er niet in geslaagd de koploper punten af te snoepen. Integendeel zelfs, hoewel Argon er duidelijk een wedstrijd van wilde maken en een beter spel op de natte mat legde dan vorige week tegen Woudenberg kreeg het een simpel lesje in effectiviteit. Voor rust kregen de gasten twee kansen en was het 0-2. Na de thee werd het allemaal nog erger voor Argon, nadat BFC uitliep naar 0-4 scoorde Argon nog tegen maar in de toen nog resterende 25 minuten zette BFC, wat geholpen door Argon, nog twee doelpunten op het scorebord. Dit resulteerde derhalve in een enigszins geflatteerde eindstand van 1-6.

Effectief

Nadat Argon in de beginfase wat speldenprikjes uitdeelde, Sven Beek over links werd net door keeper Ranzijn afgetroefd en even later pakte hij ook een laag schot van Beek. Een hoekschop van BFC werd in eerste instantie nog door Doezeman weggewerkt maar de bal viel in de kluts erg gelukkig voor de voeten van Jelle Schouten, 0-1. Max Oliemans stelde daar een poging van Argon tegenover maar keeper Ranzijn pakte de bal in tweede instantie. BFC bleef gevaarlijk, Van Huisstede schoot voorlangs en Jostein Ohm zijn poging werd door keeper Doezeman gepakt. Maar tien minuten later kwam op rechts Ohm in vrije positie, passeerde de ver uitgelopen Doezeman en schoof de 0-2 tegen het net. De laatste vijf minuten voor rust een offensief van Argon, Max Oliemans schoot wel in maar het schot was te zacht om doelman Ranzijn ongerust te maken, Siep Keulemans schoot over en de deze middag hard werkende Erkelly de Sa knalde naast. Ook had een kopbal van Sven Beek in de laatste minuut een beter lot verdiend maar doelman Ranzijn stond goed opgesteld.

Nog vijf treffers

Argon begon wel gemotiveerd aan de tweede helft maar kon toch niet voorkomen dat het tegen veel tegendoelpunten opliep. Cas Jansen probeerde het eerst nog wel door een fraaie actie over links waarin hij vrij voor doel kwam, echter zijn poging scheerde over de kruising. Daarna zagen we een hard schot van Lars van Huisstede dat doelman Doezeman volkomen verraste: 0-3. Zes minuten later profiteerde Ohm van een kadootje, hij kreeg de bal in de voeten geschoven, zei dankjewel en schoot de vierde treffer tegen het net: 0-4. Daarna kwamen Wouter Winters en Mika Keizers binnen de lijnen, een prima wissel want één minuut later joeg Keizers met een diagonaal schot de bal tegen het net, 1-4. Tim Waning en Stan van Balgoijen kwamen nog in het veld en hoop op meer was er wel bij de thuisploeg maar het werd minder, van afstand schoot invaller Jelle Pels Rijcken de 1-5 binnen en via een hoekschop zorgde Julian van der Lek voor de 1-6. Daarna vond scheidsrechter Johan Jensch het genoeg en floot einde wedstrijd.

Snel vergeten deze wedstrijd en zaterdag op bezoek bij Montfoort.