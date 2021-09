Gedichten van 32 dichters op Boomkwekerskerkhof

Aalsmeer – Zes dagen lang geeft het Boomkwekerskerkhof Aalsmeer een podium aan maar liefst 32 dichters. Vrouwen en mannen, waarvan de jongste 15 is en de oudste deelnemer over de negentig, hebben hun mooiste gedachten over het thema ‘Verlangen’ in een gedicht gegoten. Ze zijn op standaards op de oude begraafplaats te lezen. De Gedichtentuin is tijdens de drie eerste weekends van september vrij toegankelijk, elke zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.

Voordracht dorpsdichter

Op zaterdag 4 september neemt de werkgroep Podiumkunsten & Literatuur van KCA de opening op zich. Een dag later, zondag 5 september, treedt dorpsdichter Jan Daalman op en draagt voor uit eigen werk. Dat doet hij om 14.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom.

Net als vorig jaar wordt de Gedichtentuin op genoemde tijdstippen bemand door een van de dichters of een lid van de werkgroep. De toegang is kosteloos. Uiteraard kan de suppoost hen wegwijs maken, of iets over de Gedichtentuin vertellen. Bovendien kunnen liefhebbers bij de suppoost terecht voor de bundel ‘Verlangen’, waarin alle gedichten nog eens rustig zijn terug te lezen. Bezoekers kunnen de bundel voor 5 euro aanschaffen; de exposerende dichters krijgen het boekje voor 3 euro mee.

Bijzondere boomsoorten

Het kerkhof aan de Stommeerweg biedt een poëtisch decor met bijzondere boomsoorten waarvan sommige de eeuwgrens al ruim hebben overschreden. Ook van de graven kan dit worden gezegd. Kwekers en familieleden uit enkele roemruchte telersfamilies hebben hier hun laatste rustplaats gevonden. Sommige grafstenen zijn nog goed leesbaar. Meer informatie over de bijzondere boomsoorten wordt op bordjes vermeld.

Al met al een uitgelezen gelegenheid om tijdens een van de middagen in september naar de Gedichtentuin te komen. De openingsdagen nog even op een rijtje: zaterdagen 4, 11 en 18 september en de zondagen 5, 12 en 19 september, alle dagen van 12.00 tot 17.00 uur.