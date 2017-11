Gaslek bij Molenplein door graafwerk

Aalsmeer – Bij graafwerkzaamheden in een tuin bij het Molenplein is afgelopen zondag 12 november rond kwart voor vier in de middag een gasleiding geraakt. Er is na het horen van een sissend geluid direct alarm geslagen. De politie en de brandweer zijn ter plaatse gegaan. De bewoners in en rond de Zijdstraat werden opgeschrikt door de harde sirene.

De brandweer heeft de situatie veilig gesteld. Netbeheerder Stedin is langs gekomen om het lek te dichten. Het bleek om een klein gaslek te gaan.

Foto: KaWijKo Media – Laurens Niezen