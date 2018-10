Aalsmeer – De Aalsmeerse brandweer is maandag 15 oktober rond kwart over twaalf in de middag opgeroepen voor een gaslekkage aan de Aalsmeerderweg.

In de berm langs de parallelweg tussen de Middenweg en de Ophelialaan bleek een lek in een leiding te zijn ontstaan. Hoe dit kon gebeuren is onbekend.

Netbeheerder Liander is ter plaatse gekomen om het lek te dichten. De politie is ook poolshoogte komen nemen, maar hoefde geen verdere assistentie te verlenen.

Foto: VTF – Laurens Niezen