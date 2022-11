Uithoorn – Maandagavond even na 22.00 uur is aan de Laan van Meerwijk in Uithoorn een gaslek ontstaan. De brandweer werd opgeroepen en heeft de situatie veiliggesteld. Netbeheerder Stedin heeft de gasleidingen hersteld. Opvallend is dat op dezelfde locatie eerder die dag al een waterlekkage was door een beschadigde waterleiding. Meerdere huizen in de wijk zaten zonder gas en water. (foto: VLN Nieuws )