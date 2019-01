FRISSE MIX VAN JAZZ EN POP DOOR NEW AMSTERDAM VOICES

Uithoorn – Op zondag 10 februari organiseert de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) een concert waarin de menselijke stem centraal staat. Om half drie ‘s middags betreden de New Amsterdam Voices het podium van De Schutse. Zij zullen het publiek verrassen met gevarieerde a cappella zang in fantastische arrangementen van o.a. Maartje Meijer, hun huisarrangeur. New Amsterdam Voices is een zevenstemmige a capella groep uit Amsterdam. Met een frisse mix van jazz en pop brengen zij een vernieuwend geluid dat van begin tot eind weet te boeien. De zeven zangers (June Fermie, Vera Buijink, Marieke Smit, Minka Bodemann, Hebe Vrijhof, Pepijn van der Sande en Willem de Beer) hebben allen jazz-zang aan het Conservatorium van Amsterdam gestudeerd.

Festivals en prijzen

De New Amsterdam Voices staan sinds 2011 op locaties als het Bimhuis, Bethany’s Jazz Club, Beauforthuis, verscheidene festivals (o.a. Uitmarkt Amsterdam en Meer Jazz Festival) en andere theaters en jazzpodia door heel Nederland. Ook zijn zij regelmatig op de radio te horen (o.a. bij Mijke & Co op Radio 6 en Opium op Radio 4). In 2013 verleende de groep medewerking aan het debuutalbum van Maartje Meijer, Virgo, dat in oktober van dat jaar werd gepresenteerd in het Bimhuis. In juli 2014 namen de New Amsterdam Voices succesvol deel aan de internationale a capella competitie Vokal Total in Graz, Oostenrijk. Ze wonnen de 2e prijs in de Jazz-categorie en de 3e prijs in de Pop-categorie. In mei 2015 presenteerden zij hun debuut EP met twee uitverkochte concerten in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te Amsterdam. In juli 2017 mocht de groep de laatste editie van Sensation White openen samen met Nora Fischer en The Metropole Academy in de Amsterdam ArenA (Johan Cruijff ArenA).

Programma en informatie

Het programma dat de zanggroep speciaal voor Uithoorn en omstreken heeft samengesteld bevat nummers van onder meer Stevie Wonder, John Legend, Joni Mitchell, Tom Waits, Ramses Shaffy, Randy Newman, Justin Timberlake en Pharrel Williams, om maar eens wat bekende namen te noemen. Losse kaarten kosten 15 euro en zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl Jongeren tot en met zestien jaar betalen slechts de helft. Ongeveer een week voor de concertdatum begint de losse kaartverkoop in de boekwinkels Bruna (Amstelplein) en The Read Shop Express (Zijdelwaardplein). De resterende kaarten worden vanaf 14.00 uur aan de zaal verkocht. (foto Anne Reike)