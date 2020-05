‘Foutje’ met bankje in park recht gezet

Aalsmeer – Gelukkig, de dieren van de Kinderboerderij kijken niet meer tegen ruggen van bezoekers aan. Veel grappen zijn gemaakt over het in het Hornmeerpark geplaatste bankje bij Boerenvreugd.

De zitplek stond verkeerd om en eigenlijk ook aan de verkeerde kant van het wandelpad. Wie plaats nam op het bankje keek uit op bomen, een slootje en een afvalbak. De dieren van de Kinderboerderij bekijken kon alleen door de nek fors te draaien.

Uiteraard is het ‘foutje’ gemeld bij de gemeente en er is nagenoeg direct actie ondernomen. Het bankje is verplaatst en staat sinds vandaag naast de afvalbak én geeft zich op de kippen, eenden, geiten, schapen en ezels van Boerenvreugd. Wel zo gezellig.

Foto: Wen Vooges