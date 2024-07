Fotowedstrijd Stichting De Bovenlanden

Aalsmeer – De zon schijnt en alles groeit, bloeit, zwemt en vliegt in het prachtige natuurgebied van Aalsmeer: De Bovenlanden. Stichting De Bovenlanden Aalsmeer organiseert deze zomer een fantastische fotowedstrijd voor jong en oud. Dit is jouw kans om je fotografietalent te laten zien en kans te maken op prachtige prijzen. Of je nu een ervaren fotograaf bent of graag foto’s maakt, deze wedstrijd is voor iedereen.

Dus pak je camera of smartphone en ga de natuur in en leg je mooiste Poel, eiland en water in Aalsmeer momenten vast. De natuur of de mens in de natuur, alles kan en mag. De tien beste foto’s worden geëxposeerd in de winkel van Foto De Boer in de Zijdstraat. En tijdens de Kunstroute van Aalsmeer in september is er een speciale finale expositie. Hier zal uiteindelijk het publiek de beste Bovenlanden foto van 2024 kiezen.

Stichting de Bovenlanden van Aalsmeer gelooft in behouden, beschermen en bewonderen. Foto’s insturen kan naar bovenlandenaalsmeer.nl. Grijp deze kans en geniet extra van de mooie natuur van Aalsmeer. Meer info via anna@puur.nl

Foto: Bob