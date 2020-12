Fort Kudelstaart wordt icoon voor de watersport

Aalsmeer – Met het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad afgelopen donderdag 3 december is een flinke stap gezet in de ontwikkeling van het Fort Kudelstaart. Het UNESCO werelderfgoed kan nu, met behoud van de cultuurhistorische waarde, worden ontwikkeld tot een eigentijds recreatief en openbaar monument. “Als wethouder economie, recreatie en toerisme en werk ben ik voor Aalsmeer blij dat we deze stap kunnen zetten”, zegt wethouder Robert van Rijn. “ Deze herontwikkeling van het Fort geeft een forse impuls aan ons dorp.”

Het Fort Kudelstaart kan binnen het nieuwe bestemmingsplan worden ontwikkeld tot zeilfort met lokale horecavoorzieningen en een hotel met conferentiemogelijkheden. Het forteiland krijgt een openbaar en recreatief karakter dat zowel voor de recreatieve als voor de zakelijke bezoeker aantrekkelijk moet worden, waardoor het economische draagvlak verzekerd is. De ontwikkeling levert ook werkgelegenheid op.

Ook wethouder Bart Kabout van ruimtelijke ordening en sport is verheugd over de beslissing van de raad om het bestemmingsplan op deze wijze vast te stellen. “Het Fort Kudelstaart is een prachtig voorbeeld van de manier waarop we oud met nieuw kunnen combineren in de openbare ruimte”, vindt Kabout. “Bovendien krijgt de watersport hier natuurlijk mooie impulsen door.”

Stelling van Amsterdam

De gemeente is sinds 2014 eigenaar van Fort Kudelstaart dat dateert uit begin 20e eeuw. Het fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Het fort wordt met de ontwikkeling duurzaam behouden en geschikt gemaakt voor recreatie en toerisme. Bij deze ontwikkeling worden de monumentale elementen en cultuur historische waarden van het fort samen met de provincie Noord-Holland goed in de gaten gehouden.

Foto: Wethouders Robert van Rijn en Bart Kabout bij Fort Kudelstaart.