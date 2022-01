Flower Art Museum is zaterdag open!

Aalsmeer – In Aalsmeer en veel andere plaatsen luiden ondernemers zaterdag 15 januari de noodklok over de gevolgen van de lockdown. Ook voor de cultuursector heeft de zoveelste gedwongen sluiting grote gevolgen. Het Flower Art Museum sluit zich aan bij de actie en opent ook haar deuren.

Bezoekers zijn zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur welkom in het kunstmuseum in Aalsmeer. Er wordt deze dag geen entree gevraagd, wel kunnen bezoekers een donatie doen. Het museum neemt de coronarichtlijnen in acht. Mondkapjes zijn verplicht en bij de deur wordt een coronabewijs gevraagd. In het museum is alle gelegenheid om anderhalve meter afstand te houden.

Net als andere musea is het Flower Art Museum sinds de corona-uitbraak al tien maanden gesloten geweest, verdeeld over vier lockdowns. Naast een grote schadepost voor het museum zijn ook kunstenaars, medewerkers en vrijwilligers de dupe. Hoewel de cultuursector een uitgebreid pakket aan veiligheidsmaatregelen en -protocollen hanteert en er nauwelijks besmettingen plaatsvinden, wordt de sector telkens weer hard getroffen. Het museum wil met de openstelling aandacht vragen voor deze situatie en benadrukken dat cultuur veilig te bezoeken is.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren van Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op www.flowerartmuseum.nl.