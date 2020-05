Feestelijke online opening FloriWorld op 21 mei

Aalsmeer – FloriWorld, de nieuwste bloemen en planten attractie van Nederland, gaat open! Eerst online en zodra het kan, openen de deuren zich voor iedereen die houdt van bloemenpracht en plantenweelde. Vier dit heugelijke moment online mee op donderdag 21 mei, op Hemelvaartsdag, van 14.00 tot 20.00 uur.

De online opening zal de vorm hebben van een broadcast show en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen wereldwijd in contact te brengen met FloriWorld. Tijdens deze interactieve broadcast show krijgt de kijker een wervelende preview van wat er straks in FloriWorld te beleven is. Elk half uur staat een andere regio of doelgroep centraal. Speciale gasten en diverse bekende Nederlanders nemen je mee in de betoverende wereld van bloemen en planten.

De online opening is ook het startschot van de Virtuele Tour van FloriWorld, een 360 graden rondgang met clickable buttons door FloriWorld. Onder deze buttons is meer informatie, filmpjes en weetjes over FloriWorld te vinden. Ook kunnen de kijkers allerlei leuke extra’s selecteren, waarmee ze FloriFriends worden en een exclusief kijkje in FloriWorld krijgen. De Virtual Tour is vanaf 21 mei 14.00 uur beschikbaar.

Op de website www.floriworld.nl en social media kanalen (Facebook en Instagram) zal snel meer informatie over alle online activiteiten beschikbaar zijn. Daar kunnen bezoekers onder andere lezen hoe ze deel kunnen nemen aan deze online opening en waar de Virtual Tour te vinden is. Binnenkort worden alle Nederlanders uitgenodigd om actief deel te nemen aan dit Grootse Feest op Afstand; gewoon vanaf de eigen bank thuis. Volg de social media kanalen van FloriWorld voor nieuwe updates!