Flinke schade aan woning na brand

Kudelstaart – Op zondag 28 mei rond half zes in de middag is brand uitgebroken in een woning aan de Anne Frankstraat. De brandweer en de politie zijn snel ter plaatse gegaan. De bluswerkzaamheden werden bij aankomst direct opgeschaald van een middel brand naar een grote brand. De vlammen sloegen al uit het dak.

De brand is uitgebroken op de eerste verdieping en verspreidde zich snel. Met hulp van brandweerlieden van Amstelveen en Leimuiden had het korps Aalsmeer de brand redelijk snel onder controle. De schade aan de woning is aanzienlijk, de eerste verdieping en de zolder zijn volledig uitgebrand. De bewoonster is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Zij had rook ingeademd.

Foto: Marco Carels