Flinke buitenbrand in Uithoorn

De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 03:45 opgeroepen voor een buitenbrand op een bouwplaats aan de Boerlagelaan in Uithoorn. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om demping materiaal voor een nieuwe tramlijn. De brandweer schaalde al snel op naar middel brand en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Ook een naastgelegen bouwkeet liep schade op, en een deel van de schutting zes tot zeven meter is totaal verloren gegaan.

Een waterkanon van een schuimblusvoertuig uit Amstelveen is ook ingezet om de brand te blussen.

Er raakte voor zover bekend niemand gewond, hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen