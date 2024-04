Finaledag mini’s Atalante Vinkeveen￼

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag vond de finaledag van de minicompetitie plaats in Ouderkerk. Atalante Vinkeveen was vertegenwoordigd met drie teams

Atalante Ministars beten het spits af. Elise, Evelien, Jill, Mila en Suze waren best zenuwachtig, waardoor de start wat rommelig was. Gedurende de wedstrijden kwamen ze steeds beter in hun spel. Veel goede services, lange rally’s en slimgeplaatste ballen. Na drie wedstrijden was de prijsuitreiking en tot hun eigen ongeloof werden ze gekroond tot kampioen!

Ondertussen speelden ook de Atalante Skittles hun eerste wedstrijd. Helaas zonder Amy en Nel, maar gelukkig kregen Aeneas, Nina en Robin hulp van Mila. De eerste set ging als een dolle en de tweede ook, al werd die nipt verloren. Het was geweldig om te kijken naar de Skittles, want ze speelden echt heel mooi. Nét niet genoeg voor de beker, maar wel knap tweede geworden.

Atalante Tiktok speelden op hetzelfde moment en de meiden hadden er zin in. Ook zij startten met een gelijkspel; in wedstrijd 2 ging de winst met heel mooi spel naar Isabella, Liv, Lotte, Lynn, Rikki en Zoë. De derde wedstrijd werd weer gelijkgespeeld en toen moest er een rekenmachine bij gepakt worden. Het was héél close; ook in saldo was het verschil miniem en daarom werd het team als gedeelde eerste uitgeroepen.