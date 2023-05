Filmavond over seringen in Historische Tuin

Aalsmeer – Vanwege het Jaar van de Sering organiseert museum Historische Tuin op dinsdag 23 mei een filmavond die in het teken staat van seringen. Aan bod komen drie films waarin zowel het verleden als heden van deze speciale teelt wordt belicht.

De filmavond bestaat uit twee delen. Voor de pauze worden er uiteenlopende beelden getoond van de seringenteelt tussen 1930 en 2007. Het begint met seringen op veiling Bloemenlust in 1930, de trek van seringen en een bloemententoonstelling in de Centrale Aalsmeerse Veiling in 1937 waarbij veel seringen te zien zijn. Daarna volgen opnames van het baggeren op de Westeinderplassen voor het ophogen van seringenakkers in 1940, seringen pluizen op het land en in de kas in 1960 en een rondleiding op de Historische Tuin met aandacht voor de seringenteelt in 1992. Andere beelden die voorbijkomen gaan onder andere over het donkeren van seringen en het Seringenpark.

Na de pauze worden twee bedrijfsfilms vertoond van seringenkwekerijen. Hierin is goed te zien hoe de teelt tegenwoordig verloopt en wat hier allemaal bij komt kijken. Van de tweejaarlijkse cyclus tot het oogsten en verwerken en de houdbaarheid van seringen bij de consument in de vaas. De beelden worden voor en na de pauze voorzien van een korte inleiding door Dirk Jongkind, secretaris van de Stichting Historisch Aalsmeer en betrokken bij de werkgroep Oud Aalsmeer in Beeld.

Kaarten

De filmavond is dinsdag 23 mei en wordt gehouden in de veilingzaal van de Historische Tuin. Kaarten kosten 5 euro per stuk en dit bedrag is inclusief een kop koffie of thee. Er is plaats voor maximaal 60 personen. Aanvang is 20.00 uur, de films voor en na de pauze duren telkens ruim een half uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de ticketshop van het museum: https://historischetuinaalsmeer.kooptickets.nu/product/filmavond-seringen/.