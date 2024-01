Film over historie van de veiling(en): ‘Samen sterk’

Aalsmeer – ‘Samen sterk’ is de titel van de nieuwe film over de geschiedenis van de veiling(en) in Aalsmeer. Donderdag 18 januari was de presentatie van de documentaire, gemaakt door cineast Ton Offerman en Aalsmeer-kenner Dirk Jongkind, in de Historische Tuin. De veiling, een dorp op zich, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de gemeente, ook op het sociale vlak. De inwoners waren trots op ‘hun’ veiling en de naam die Aalsmeer wereldwijd had veroverd met de handel in bloemen en planten. Deze band is aan het afkoelen, maar wie deze film over de ruim 110-jarige geschiedenis van de veiling ziet, voelt trots en respect. De film geeft een mooi tijdsbeeld over het ontstaan en groei van de veilingen (CAV in De Oude Veiling en Bloemenlust in ’t Farregat), het oprichten van coöperaties (samen sterker) en de constante innovatie in de bloemen- en plantenbranche.

Explosieve groei

Het aantal exporteurs kende in korte tijd een explosieve groei en al gauw bleken beide veilingen te klein om iedereen plaats te bieden. CAV en Bloemenlust besloten te fuseren en één veiling te bouwen aan de Van Cleeffade (nu Studio’s Aalsmeer), maar ook hier groeide men uit de jas. In 1969 werd in de Hornmeerpolder grasland opgekocht en hier verrees het huidige gebouw van de VBA (Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer). Het was, tot 2008, het grootste overdekte handelsbedrijf ter wereld, maar nog steeds niet groot genoeg, zo bleek een kleine twintig jaar later. Er werd grond aan de overkant, in gemeente Uithoorn, opgekocht en hier verrees VBA Zuid. De boog over de Legmeerdijk zorgde voor verbinding tussen de twee locaties. Inmiddels zijn rondom het huidige Royal Flora Holland diverse bloemen- en plantenbedrijven gebouwd.

Verbazen en bewonderen

Aalsmeer verwierf met de handel in bloemen en planten bekendheid over de hele wereld. Vele toeristen en een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders (Churchill, Queen Elisabeth, koningin Wilhelmina, prinses Beatrix en prins Claus) kwamen een kijkje nemen in de veiling en verbaasden zich over de grote hoeveelheid bloemen en planten en bewonderden het ‘kopen op de klok’. Dit laatste is nu verleden tijd, de digitalisering deed meer en meer haar intrede, in augustus 2021 werd de laatste kar fysiek geveild. De kar met buxusbollen werd geschonken aan de Historische Tuin. De verkoop vindt nu via beeldveilen plaats. Maar, zo zei kweker Johan Buis tot slot: “Het is nog altijd de grootste marktplaats die er is.” In de film komen ook oud-kweker Coos Buis, oud-bestuurslid Frans Kuipers en de in december plots overleden Andre Mulder (oud-directeur) en Henk de Gooijer (exporteur) aan het woord. Beide heren hebben veel betekend voor de sector. “Twee kanjers in het veilingwezen”, aldus de omschrijving van Anton Temme, bestuurslid van de Stichting Historisch Aalsmeer.

Tafeltennis en Profronde

De veilingen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld binnen het Aalsmeerse. Zo kwamen in Bloemenlust wekelijks de tafeltennisvereniging en gymclub oefenen en was er de jaarlijkse revue. In de grote VBA aan de Legmeerdijk was voor menig inwoner de corso-opbouwnacht (tot 2007) een jaarlijks gezellig treffen, stond een bezoek aan de bloemen- en plantenbeurs, de Vaktentoonstelling (laatste in 1999), in de agenda en beleefden velen plezier tijdens de Profronde (wielrenwedstrijd met ter afsluiting livemuziek) in het gebouw. Het veilinggebeuren staat heden ten dagen op grotere afstand van het Aalsmeerse, maar grootschalig en levendig is het nog altijd. Een prachtig document, deze film!