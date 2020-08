Uithoorn – Zondagmiddag omstreeks 13.15 uur is er een brandmelding geweest in de Primera aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn. De Uithoornse brandweer was snel ter plaatse. Er bleek echter geen sprake te zijn van een brand. De rookontwikkeling in de winkel bleek vermoedelijk afkomstig van een rookinhalatie die af gaat bij een inbraak of een poging tot inbraak. Of dit het geval was of een kortsluiting wordt nog onderzocht. Foto: VTF