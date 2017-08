Fietstoertocht langs historische forten

Uithoorn – De sportieve fietstoertocht Rondje Stelling biedt dit jaar drie dezelfde afstanden aan op haar drie startlocaties. Deelnemers kunnen zondag 3 september vanuit Uithoorn, Spaarndam en Uitgeest nu 65, 120 en 170 kilometer lang genieten van de historische forten in het prachtige Noord-Hollandse waterlandschap.

Stichting Fortza Velo

De organiserende partijen UWTC, Kennemer Toerclub, Alcmaria Victrix en Raisin Hope Foundation Nederland hebben zich dit jaar verenigd in de nieuwe stichting Fortza Velo. Zo willen zij de jaarlijkse toertocht naar een nog hoger plan trekken. Doel is om het UNESCO Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam onder de aandacht te brengen en daarnaast mensen met een beperking meer mogelijkheden te bieden om ook te fietsen. Een deel van het inschrijfgeld gaat dit jaar dan ook weer naar het fietsnetwerk van de Raisin Hope Foundation Nederland. Deze stichting realiseert een landelijk netwerk van aangepaste fietsen, die gratis kunnen worden geleend door mensen met hersenletsel. Ook worden deelnemers opgeroepen een eigen sponsoractie rond Rondje Stelling op te zetten voor dit goede doel.

Korting bij voorinschrijving

Er kan zondag 3 september vanaf 7.00 uur worden gestart vanaf Fort aan de Drecht in Uithoorn, wielercircuit Wheelerplanet in Spaarndam en Fort aan den Ham in Uitgeest. De route is volledig uitgepijld en onderweg zijn er verschillende verzorgingsposten. Op Wheelerplanet is een speciaal randprogramma rond aangepast fietsen. Jeugd onder de zestien jaar en mensen met hersenletsel mogen gratis deelnemen. Zij dienen zich net als alle andere deelnemers wel in te schrijven. Voorinschrijvers krijgen korting en kunnen inschrijven via www.rondjestelling.nl.