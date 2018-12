Fietstocht door Vietnam tegen kindhuwelijken

Aalsmeer – Michelle Bouten uit Aalsmeer gaat 400 kilometer door Vietnam fietsen voor het goede doel van Plan Nederland. De deelnemers aan Cycle for Plan zamelen van tevoren 4.000 euro in voor projecten van Plan tegen kindhuwelijken. De deelnemers zien met eigen ogen het verschil dat deze projecten maken.

Uitdaging voor goed doel

Michelle vertelt: “Een sportieve uitdaging aan gaan in combinatie met het steunen van een goed doel is wat me zo motiveert. Ik realiseer me ten zeerste hoe goed ik het heb; opgegroeid in een liefdevol gezin, kreeg alles wat mijn hartje begeerde (vroeger dacht ik daar overigens anders over hoor en riep ik vaak; ik mag ook nooit wat), na de middelbare school mogen studeren; een geweldige tijd, mooie reizen maken en nu heel gelukkig zijn met mijn vriendin (bijna vrouw!) en onze dochter omdat dat gelukkig kan in ons land.”

Betere wetgeving

De opbrengst van Cycle for Plan Vietnam investeert Plan in programma’s tegen kindhuwelijken: 44% van de meisjes in afgelegen gebieden in Vietnam moet trouwen voordat ze 18 jaar oud zijn. Een kindhuwelijk heeft een vernietigend effect op het leven van meisjes: ze moeten meestal van school, zijn vaak slachtoffer van huiselijk geweld en krijgen kinderen als hun lichaam daar nog niet klaar voor is. Plan strijdt tegen kindhuwelijken door toegang tot onderwijs voor meisjes te vergroten en helpt meisjes om hun zelfvertrouwen op te bouwen. Ook lobbyt de organisatie voor betere wetgeving en handhaving van de wet. Verder zorgt Plan er voor dat meisjes seksuele voorlichting krijgen en meer weten over de gevolgen van een zwangerschap.

Cycle for Plan

Cycle for Plan is een gesponsorde fietstocht georganiseerd door de ontwikkelings-organisatie Plan Nederland. Er zijn diverse edities naar Malawi, Vietnam en Nicaragua. Elke tocht is een uitdagende fietstocht door een uniek gebied. Om deel te nemen halen alle deelnemers sponsorgeld op. De Vietnam editie van de Cycle for Plan voert in het noordoosten van Vietnam langs adembenemende uitzichten: terrasvormige rijstvelden, steile bergpassen en traditionele dorpjes. Als hoogtepunten fietst de groep door Mai Chau en Sapa en wordt de Pha Dinn pas beklommen. Onderweg bezoekt de groep onder andere projecten tegen tienerzwangerschappen.

Michelle kan worden gesteund via crowdfundingplatform; https://vietnam.cycleforplan.nl/

actie/michelle-bouten

Plan Nederland

Plan Nederland is een internationale ontwikkelingsorganisatie die werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 52 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. Kijk voor meer informatie op: www.plannederland.nl.