Fietsen voor blijvende herinneringen

Aalsmeer – Samen in actie voor ernstig zieke kinderen, want herinneringen maak je samen. Daar draait het om op zaterdag 21 maart in sporthal De Waterlelie. Tientallen mensen uit de regio stappen daar opnieuw op de fiets voor Stichting Living Memories. Dit goede doel, dat gevestigd is in Aalsmeer, maakt videoportretten van kinderen die gaan overlijden aan een ziekte. Een waardevolle blijvende herinnering voor hun ouders, broertjes en zusjes.

Spinningactie

“De spinningactie is voor iedereen die kan fietsen”, zegt Thinka Sanderse van Stichting Living Memories. “Sommigen doen het echt voor de sportieve prestatie en fietsen zes uur lang alleen. Maar de meeste mensen komen voor de sfeer en maken er met maximaal zes mensen gewoon een hele leuke dag van. De ervaring van vorig jaar leert dat het met drie personen prima zes uur vol te houden is.” De spinners laten zich sponsoren en kunnen met hun team een mooie (gesponsorde) prijs winnen als ze het meeste geld ophalen. “Daar gaat het eigenlijk niemand om”, zegt Thinka. “Maar de prijs is wel een teamuitje waar je opnieuw leuke herinneringen aan overhoudt.”

Parcours voor kinderen

Het moet een mooie en enerverende dag voor het hele gezin worden. Zo zijn er naast het fietsen activiteiten voor kinderen, zoals schminken en klimmen en klauteren. In de sporthal wordt een parcours uitgezet waar kinderen tot zes jaar rondjes kunnen maken op trekkers, loopfietsen en steppen. Verder is er een barbecue en zijn er optredens van onder meer De Anitaas en de band Hollands Diep.

Tekenen op scholen

Leerlingen van vier basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart doen mee aan een tekeningactie. Zij leggen hun mooiste herinnering vast. Tijdens de actiedag worden alle kunstwerken tentoongesteld en worden twaalf ‘winnaars’ gekozen. De herinneringen van deze kinderen, worden op ansichtkaarten gedrukt en in een pakketje van twaalf kaarten via de site van Stichting Living Memories verkocht. “Met deze actie gaat het vooral om bewustwording van het belang van fijne herinneringen”, benadrukt Thinka. “Maar het is ook leuk om je eigen tekening in een tentoonstelling of in een pakketje van ansichtkaarten te zien.”

Waardevolle beelden

De video’s, die Stichting Living Memories maakt, worden kosteloos aangeboden aan de gezinnen. Bijna vijftig videomakers zetten zich verspreid over het land in om de meest waardevolle beelden denkbaar te maken. De stichting heeft het CBF-keurmerk en is in het bezit van de ANBI-status. Zo is gegarandeerd dat elke euro die wordt gedoneerd goed wordt besteed.

Optredens en barbecue

De dag begint op zaterdag 21 maart om 10.00 uur met de start van de spinningactie. De hal is vanaf 09.00 uur open voor deelnemers en publiek. Om 16.00 uur is het spinnen afgelopen en volgt er een optreden van De Anitaas. Om half vijf gaat de barbecue aan, worden de winnaars van de tekeningactie bekendgemaakt en treedt Hollands Diep op; de band die vorig jaar ook belangeloos de sporthal op zijn kop zette met Nederpop van de jaren tachtig tot nu. Om 18.00 uur wordt de eindopbrengst van de dag bekend gemaakt en worden de prijzen uitgereikt aan de spinningteams die de meeste sponsoring hebben binnengehaald. Om 18.30 uur is de dag ten einde. Op www.herinneringenmaakjesamen.nl is alle informatie over de actiedag te vinden en kunnen geïnteresseerden zichzelf of hun team opgeven voor het spinnen of zelf een actie aanmelden. Op www.stichtinglivingmemories.nl is alles te vinden over het werk van de stichting.