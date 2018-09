Fietsen in de rij bij de bushalte

Aalsmeer – De bushalte in de Hortensialaan, nabij de rotonde Dreef, blijkt een heel populaire opstapplaats te zijn voor fietsers. Dagelijks worden hier rijwielen gestald om vervolgens verder te reizen met de bus.

Bij bushaltes worden veelal fietsenstallingen geplaatst. Ook bij de halte in de Hortensialaan, maar deze is gezien de hoeveelheid fietsers aan de (te) kleine kant. De stalling staat dagelijks vol en voor de laatkomers zit er dan niets anders op om de stalen ros maar aan de binnenrand van het trottoir te plaatsen.

Lastig deze versmalling voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens. Bovendien is de kans groot dat als één fiets omvalt, er een domino-effect plaatsvindt en er een ‘berg’ fietsen ontstaat.

Een extra fietsenstalling lijkt hier geen overbodige luxe. Veel inspanning hoeft dit niet te kosten, in de grasstrook (zie foto) is het best mogelijk om een rijtje fietsenrekken te plaatsen. Goede oplossing toch?