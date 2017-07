Fietsdieven actief in Aalsmeer!

Aalsmeer – De afgelopen week zijn uit schuren en tuinhuisjes diverse fietsen gestolen. Met name op de Hornweg zijn inbrekers en dieven actief. In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juli is een speciale mountainbike gestolen uit een schuur op de Hornweg. Er is van deze Track T500 helaas geen serienummer bekend.

Tussen drie en zeven uur in de vroege ochtend van donderdag 6 juli is, ook uit een schuur op de Hornweg, een racefiets gestolen. Deze herenfiets is van het merk Cube en is wit van kleur. Ook hier is geen framenummer van bekend. De bewoner had rond drie uur geluiden gehoord en is gaan kijken. Toen hij niemand zag, is hij weer naar bed gegaan. De volgende ochtend werd de diefstal van de racefiets opgemerkt. Op vrijdag 7 juli is tussen twee en half drie in de nacht opnieuw een fiets gestolen vanaf de Hornweg. Deze ‘sneldief’ is er vandoor gegaan op een Sparta herenfiets waarvan het framenummer eindigt op 601.

Op donderdag 6 juli is vanaf het Raadhuisplein ook een fiets gestolen. Deze zwarte herenfiets van het merk Batavus was door de eigenaar neergezet in het fietsenrek voor het gemeentehuis. Het serienummer eindigt op 508.

In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli heeft een fietsendief toegeslagen op het Hortensiaplein. Een Gazelle Heavy Duty is ongewild van eigenaar gewisseld. Het serienummer van deze damesfiets eindigt op 249.

Tips van de politie: Sluit tuinen goed af, doe schuren en tuinhuisjes op slot en zet fietsen extra vast met een slot aan een rek of een paal. De fiets in de schuur ook op slot zetten, wordt eveneens aangeraden.